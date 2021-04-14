Babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, babasının rehin tuttuğu ve damdan atmakla tehdit ettiği çocuk, yakınlarının ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

Adana'da, babasının rehin tuttuğu ve damdan atmakla tehdit ettiği çocuk, yakınlarının ve polisin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A, tek katlı müstakil evde eşi Eda ve 4 yaşındaki kızı Ela A'yı rehin aldı.

Kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin damına çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa A'yı ikna etmeye çalıştı.

Mustafa A, zaman zaman çocuğunu aşağıya sarkıtarak tehditlerini sürdürdü.

Bu sırada korku yaşayan çocuk ise "Baba beni atma, evimize gidelim." dedi.

Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, Mustafa A. ile konuşmak için dama çıktı.

Eda A, yanındaki babasıyla çocuğunu kurtarmak için Mustafa A'ya müdahalede bulundu.

Bu sırada kucağındaki çocuğunu aşağıya atma girişiminde bulunan Mustafa A'ya polis ekipleri de müdahale ederek Ela A'yı kurtardı.

Güçlükle gözaltına alınan Mustafa A, polis merkezine götürüldü.

Babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Babasının rehin tutup damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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