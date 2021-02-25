Babasının "rehin tuttuğu" BAE Prensesi, İngiliz polisinden ablasının ortadan kaybolmasını araştırmasını istedi

Babasının kendisini rehin tuttuğunu söyleyen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un kızı Prenses Latife, İngiliz polisinden ablası Prenses Şemse'nin yaklaşık 20 yıl önce ortadan kaybolmasını yeniden araştırmasını istedi.

Prenses Latife, BBC'de yayımlanan ve Cambridge Polisine hitaben yazdığı mektubunda, ablası Şemse'nin İngiltere'de yaşadığı sırada babası tarafından kaçırıldığını belirtti.

"Sizden tek istediğim, onunla ilgili konuya dikkat göstermeniz. Çünkü bu, onun serbest kalmasını sağlayabilir. Yardımınız ve dikkatiniz, onu serbest bıraktırabilir." yazan Prenses Latife, ablasının İngiltere ile güçlü bağları olduğunu belirtti.

Cambridge Polisinden yapılan açıklamada ise "Bu çok karmaşık ve ciddi bir mesele ve kamuoyuna açık bir halde tartışmanın uygun olmayan ayrıntıları var." ifadesi kullanıldı.

BBC'nin haberinde, Prenses Latife'nin "rehin" tutulduğu villada 2019'da yazdığı mektubun, arkadaşları tarafından Cambridge Polisine iletildiği belirtildi.

20 yıldır görülmüyor

Şu anda 38 yaşında olan Şemse, 19 Ağustos 2000'de Cambridge sokaklarından kaçırılmıştı. O tarihten beri hiç görülmeyen Prenses'in babasının emriyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) zorla geri götürüldüğüne inanılıyor.

Prenses Latife de 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve ülkeye geri götürülmüştü.

Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin geri götürülmesinin bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

16 Şubat'ta BBC'nin "Panaroma" programında yayınlanan videolarında hayatından endişe ettiğini ve babasının kendisini rehin tuttuğunu söyleyen Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı.

Şeyh Al Maktum'un eski eşi Prenses Haya da 2019'da iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen