Babasının pompalı tüfekle vurduğu Kadriye taburcu oldu
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Babasının pompalı tüfekle vurduğu Kadriye taburcu oldu

Babasının pompalı tüfekle vurduğu Kadriye taburcu oldu
Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, babası Alphan Akçaöz tarafından pompalı tüfekle vurulan amatör Kick Boks sporcusu Kadriye Esenay Akçaöz (20), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, babası Alphan Akçaöz tarafından pompalı tüfekle vurulan amatör Kick Boks sporcusu Kadriye Esenay Akçaöz (20), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Yeni Mahalle'de pazar günü saat 17.00 sıralarında Alphan Akçaöz, kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü aralarında çıkan tartışmanın ardından ruhsatsız pompalı tüfekle vurdu. Sırtından ve belinden yaralanan amatör Kick Boks sporcusu Akçaöz, sağlık görevlileri tarafından Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı baba Alphan Akçaöz, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hastanede vücuduna isabet eden saçmalar çıkartılan Kadriye Esenay Akçaöz, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.


Babasının pompalı tüfekle vurduğu Kadriye taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Durusoy

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