Babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Trabzon'da, babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Trabzon'da, babasının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'nde otomobilini park etmek için geri manevra yapan Adem Y, aracın yanına gelen 4 yaşındaki oğlu Ö.E.Y'yi fark etmedi.
Geri gelen aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Baba Adem Y, tarafından Fatih Devlet Hastanesine getirilen Ö.E.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik