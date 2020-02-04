BABASININ OTOMOBİLİNİ YAKTI, BANA KALMAYAN BAŞKASINA KALMASIN DEDİ
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BABASININ OTOMOBİLİNİ YAKTI, BANA KALMAYAN BAŞKASINA KALMASIN DEDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / ÜMRANİYE'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait olan otomobili yaktı.

04.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:28
BABASININ OTOMOBİLİNİ YAKTI, BANA KALMAYAN BAŞKASINA KALMASIN DEDİ

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ 'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait olan otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokakta meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A.'ya ait 61 FL 778 plakalı aracın camını kırarak ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu , itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.  Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

Görüntü Dökümü

-itfaiye ekiplerinin müdahalesi-polisin gözaltına alması-aracı yakandan görüntü

-genel ve detay 


Kaynak: DHA
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