BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRDI, 3 ARKADAŞIYLA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
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BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRDI, 3 ARKADAŞIYLA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta Veysel K. (30), babasının otomobilini kaçırarak 3 arkadaşıyla bir depodan hırsızlık yapmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta Veysel K. (30), babasının otomobilini kaçırarak 3 arkadaşıyla bir depodan hırsızlık yapmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

İddiaya göre Veysel K., babasına ait otomobilini kaçırdıktan sonra Selahattin K. (28), İsa E. (28) ve Hasan K. (29) ile buluştu. 4 şüpheli daha sonra hırsızlık yapmak için İsa Divanlı Mahallesi'ndeki bir baharatçı deposuna gitti. Şüpheliler deponun kapısını açmaya çalıştığı sırada devriye gezen Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince fark edildi.

Polisleri gören 4 kişi, ellerindeki bıçak, kurbağacık anahtar ile tornavidayı atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda Veysel K., Selahattin K., İsa E. ve Hasan K. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan şüphelilere ait demir kesme makası da çıktı. Emniyete götürülen 4 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRDI, 3 ARKADAŞIYLA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRDI, 3 ARKADAŞIYLA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRDI, 3 ARKADAŞIYLA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI
BABASININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRDI, 3 ARKADAŞIYLA HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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