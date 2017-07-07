Babasının Ölümüne Neden Olmaktan 15 Yıl 10 Ay Hapis

ANTALYA'nın Aksu İlçesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nda ağabeyine otomobili vermediği iddiasıyla tartıştığı babası 72 yaşındaki Durmuş Atılgan'ı iterek öldürmekle suçlanan 31 yaşındaki Ali Atılgan, 15 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.



Olay, geçen yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü Aksu İlçesi'nde meydana geldi. İbrahim Atılgan, kurban bayramında kullanmak için babasından otomobilini istedi. Ancak Durmuş Atılgan otomobili vermedi. Bunun üzerine İbrahim Atılgan, durumu kardeşi Ali Atılgan'a anlattı. Ali Atılgan babasının evine giderek otomobili neden vermediğini sordu. Bayram ziyaretine gelen komşuları ile evin önünde oturan Durmuş Atılgan, "Bugüne kadar kazansaydı da alsaydı. Arabamı vermeyeceğim" dedi. Bunun üzerine baba ile oğul arasında tartışma çıktı. Babasının otomobili vermemekte direnmesi üzerine kilere giden Ali Atılgan, eline aldığı kazmayla otomobili parçalayacağını söyledi.



KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ



Bunun üzerine Durmuş Atılgan oğlunu engellemek için üzerine yürüdü. Baba ile oğul arasında yaşanan itişmeye komşuları Abdurrahman Ertürk müdahale etti. Çıkan arbedede düşüp başını betona çarpan Durmuş Atılgan, hastanede yaşamını yitirdi. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ali Atılgan, duruşmada olayın kaza olduğunu savundu. Atılgan, "Babam bana tekme atmaya çalışırken dengesini kaybedip düştü ve kafasını beton zemine çarptı" dedi.



KARDEŞLERİ SANIĞIN BERAATİNİ İSTEDİ



Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan sanığın kardeşlerinden Emine İnci, Teslime Ayaz ve Havva Alkan, olayın kaza olduğunu belirterek, cinayetle ilgisi olmadığını söyledi. Sanığı önce kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum eden mahkeme, olay tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı 19 yıla indirdi. Mahkeme sanığa takdir indirimi de yaparak bu cezayı da 15 yıl 10 aya indirdi. Karar sonrası sanığın kardeşleri adliyeden gözyaşları içinde ayrıldı.



- Antalya