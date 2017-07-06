Babasının Ölüm Haberini Telefonda Verdi

Antalya'da yalnız yaşayan 51 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde vatandaşlar, 112 Acil hattını arayarak tek katlı evde yaşayan 51 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Akcivan'dan yaklaşık bir haftadır haber alamadıklarını ve evden ağır kokular geldiğini bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, ağır koku nedeniyle eve giremedi. Polis ekiplerince olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, maske takarak girdikleri evde Akcivan'ın cesedini buldu.



Daha sonra polis ve sağlık ekipleri de eve maske ile girerek inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Akcivan'ın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.



Polis ekipleri, evde bulunan Akcivan'a ait not defterindeki numaraları arayarak emekli öğretmenin yakınlarına ulaşmaya çalıştı. "Kızım" adıyla not edilen numarayı arayan bir polis memuru, telefonu açan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak çalışan Hilal Akcivan'a babasının ölüm haberini verirken zor anlar yaşadı.



Daha sonra eve gelen Akcivan'ı polis ekipleri sakinleştirdi.



Akcivan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.