BABASININ ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIKÇILARDAN ALDI
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BABASININ ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIKÇILARDAN ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARTAL'da yaşayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan evinde öldü.

KARTAL'da yaşayan 57 yaşındaki Fikret Arıkan evinde öldü. Babasına 4 gündür ulaşamayan kızı Hazal Arıkan, ölüm haberini kendisinden önce eve giren sağlık ekiplerinden aldı.

Hazal Arıkan isimli kadın, babasından bir süredir haber alamayınca bugün babasının Kartal, Yakacık Mahallesi Talebe Sokak'taki evine gitti. Arıkan, zile basmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri evinin içerisine girdiğinde 57 yaşındaki Fikret Arıkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri Hazal Arıkan'a babasının vefat haberini verdi. Arıkan, gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil araştırması yaptı. Fikret Arıkan'ın vücudunda herhangi darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ekiplerin incelemelerin ardından Arıkan'ın cansız bedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına konularak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

BABASININ ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIKÇILARDAN ALDI
BABASININ ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIKÇILARDAN ALDI
BABASININ ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIKÇILARDAN ALDI
BABASININ ÖLÜM HABERİNİ SAĞLIKÇILARDAN ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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