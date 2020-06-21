Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı
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Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı

Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı -"Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım" Şanlıurfa'da Babalar Gününe mezarlıklardaki hüzün damgasını vurdu.

21.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:22

Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı

-"Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Babalar Gününe mezarlıklardaki hüzün damgasını vurdu. Annesi, teyzesi ve kardeşleriyle birlikte ölen babasının mezarını ziyaret eden küçük bir çocuğun aldığı hediyeyi mezar taşının arasına koyacağını söylemesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Şanlıurfa'da babasının mezarını ziyaret eden bir çocuğun Babalar Gününe ""Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım" sözleri damga vurdu. Annesi, teyzesi ve 7 kardeşiyle birlikte 2018 yılında yakalandığı kanser hastalığından dolayı ölen babası Mehmet Fehmi Sucu'nun mezarına giden 5 yaşındaki Yusuf Sucu, ellerini açıp dua etti.

Minik çocuğun yürek yakan sözleri

Babasının mezarının başında duran minik Yusuf'un "Teyze, hediye alıp taşların arasına koyacağım" sözleri herkesi duygulandırdı. Hediye alıp babasının mezarına bırakacağını söyleyen Yusuf ise babasının mezarında dua ettiğini söyledi.

Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın

Eşini 2 yıl önce kaybeden Güler Sucu, çocuklarıyla birlikte mezarını ziyarete geldiğini söyleyerek, " Allah rahmet etsin, Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Babalarını görsünler, bir dua etsinler diye çocuklarımı getirdim. Mekanı cennet olsun. Kanserden vefat etti. Her yere götürdük ama çare bulamadılar. Eşim 11 ay sonra vefat etti. 7 çocuğum var. Babalar günü yılda bir oluyor ama biz her Cuma geliyoruz. Allah kimseyi babasız bırakmasın" diye konuştu.

Mezarı ziyaret eden aile, dualardan sonra mezarlıktaki ağaçları sulamayı da ihmal etmedi.

Babasının mezarını ziyaret eden çocuğun sözleri yürekleri dağladı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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