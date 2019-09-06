Babasının kullandığı traktörün çarpmasıyla ağır yaralanan çocuk öldü

06.09.2019 00:14

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıdayı köyünde, dört gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Yusuf A. (3) sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sarıdayı köyünde, 2 Eylül'de, M.A'nın kullandığı 11 EP 269 plakalı traktör, arkasındaki tarım makinesi çıkarılmaya çalışıldığı sırada geri hareket etmeye başlamış, sürücünün oğlu Yusuf A'ya çarpıp (3) üzerinden geçtikten sonra dere yatağına düşmüştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı çocuğu Bilecik Devlet Hastanesine götürmüştü. Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA