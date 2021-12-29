Babasının kredi borcu nedeniyle güreş devesi haczedildi

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'da yaşayan Anıl Kurar'ın (27) 'Kemal Bey' adlı devesi, babası Müfit Kurar'ın banka kredisi borcu nedeniyle haczedilip, yediemine teslim edildi.

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Anıl Kurar, 4 yıl önce ağabeyi ile ortaklaşa güreş devesi aldı. Kısa süre sonra ağabeyi Kemal Kurar'ı kaybeden Anıl Kurar, deveye 'Kemal Bey' adını verdi. Kurar'ın kış aylarında güreştirdiği devesine babası Müfit Kurar'ın 2020 yılında bankadan çektiği 91 bin liralık krediyi ödememesi nedeniyle haciz geldi. Baba Kurar'ın hayvan damında bulunan Anıl Kurar'a ait 'Kemal Bey' isimli deve haczedilip, yediemine teslim edildi. Devesinin, icradan 100 bin liradan başlayan fiyatla satışa çıkarılacağının bildirilmesiyle Anıl Kurar, Aydın İcra Dairesi ile Aydın Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği'ne başvurup, devesini geri alabilmek için mücadele başlattı.

Babasının hayvan damında bulunduğu için devenin kendisine ait olduğunu kanıtlayamadığını ifade eden Anıl Kurar, "Çünkü devenin kulak küpesi, plakası gibi hiçbir şeyi yok. İlgili mercilere başvurduğumda benden illaki bir belge istiyorlar. Devemin piyasa değeri şu an için 300 bin lira. Tutulduğu yerde hasta olursa, biter. Bir daha güreşemeyecek duruma gelir. 2 aylık çocuğum var ona bile deveme baktığım kadar bakamadım. 'Kemal Bey' isimli devemi kış aylarında güreştirip, ortalama olarak haftalık 2 bin TL kazanıyordum. Böylece evimin geçimine katkı sağlıyordum. Çok üzgünüm" dedi.