Babasının koruduğu kaleyi oğlu devraldı
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Babasının koruduğu kaleyi oğlu devraldı

Babasının koruduğu kaleyi oğlu devraldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, kaleci sorununu genç yetenek Barış Ertuğrul'u kadrosuna katarak çözdü.

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Yerköyspor, kaleci sorununu genç yetenek Barış Ertuğrul'u kadrosuna katarak çözdü. Barış'ın babası Erkan Ertuğrul'da 2016-2017 sezonunda Yerköyspor kalesini korumuştu. Bu durum sonrasında camiada "Eldiven babadan oğula geçti" yorumları yapıldı.

Birinci AmatörKüme ekiplerinden Yerköyspor'da kaleci sorununu çözmek için yapılan çalışmalar sona erdi. Kulübün 2016-2017 sezonunda kalesini koruyan Erkan Ertuğrul'un oğlu 17 yaşındaki genç file bekçisi Barış, eldivenlerin yeni sahibi oldu.Kaleyi babasından devralan genç yetenek, önemli işlere imza atmaya aday.

Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, "Kaleci konusunda ciddi bir sıkıntımız vardı. Barış kardeşimiz takip ettiğimiz bir oyuncuydu. 2017 yılında kalemizi babası Erkan Ertuğrul korumuştu. Erkan kardeşimiz de bizim hafızamızda örnek kişiliği ile iz bırakmış bir insandı. Bizim felsefemiz sportif başarı her zaman elde edilebilir. Önemli olan spor ruhuna uygun şekilde bu işi yapabilmek. O yüzden bu transfere bu pencereden bakarak önem verdik. Şimdi Erkan kardeşimizin oğlu ile çalışmanın heyecanını yaşayacağız" dedi. - KAYSERİ

Babasının koruduğu kaleyi oğlu devraldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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