Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (3)
TUTUKLANDISamsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Yurt'u öldüren Selami Gürtel'i (76), aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Yurt (41), ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
12.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:42
TUTUKLANDI
Samsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Yurt'u öldüren Selami Gürtel'i (76), aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Yurt (41), ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA