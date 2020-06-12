Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü MAĞARADA YAKALANDI
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Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü MAĞARADA YAKALANDI

Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (2) MAĞARADA YAKALANDISamsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Y. (41), Cinayet Bürosu ekiplerince Tekkeköy Mağaraları'nda yakalandı.

12.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:09

Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (2) MAĞARADA YAKALANDI

Samsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Y. (41), Cinayet Bürosu ekiplerince Tekkeköy Mağaraları'nda yakalandı. Harun Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Pişmanım' dedi.

Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü MAĞARADA YAKALANDI

Kaynak: DHA

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