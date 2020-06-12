Babasının katilini, 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü (2) MAĞARADA YAKALANDISamsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Y. (41), polis tarafından Tekkeköy Mağaraları'nda yakalandı.

MAĞARADA YAKALANDI

Samsun'da, 15 yıl önce arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada babası İsmail Y.'yi öldüren Selami Gürtel'i (76) aynı yerde tüfekle vurarak öldüren Harun Y. (41), polis tarafından Tekkeköy Mağaraları'nda yakalandı. Harun Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım" dedi.

Kaynak: DHA