Babasının İşkence Yapıp Dilendirdiği İddia Edilen Kız Çocuğu, Devlet Korumasında (2)
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Babasının İşkence Yapıp Dilendirdiği İddia Edilen Kız Çocuğu, Devlet Korumasında (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDIGaziantep'te 9 yaşındaki kızı M.C.'ye işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen Suriye uyruklu Abdullah C., çocuğun görüntülerini çeken vatandaşın ifadesi üzerine, yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Babasının İşkence Yapıp Dilendirdiği İddia Edilen Kız Çocuğu, Devlet Korumasında (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızı M.C.'ye işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen Suriye uyruklu Abdullah C., çocuğun görüntülerini çeken vatandaşın ifadesi üzerine, yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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