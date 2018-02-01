Babasının İşkence Yapıp Dilendirdiği İddia Edilen Kız Çocuğu, Devlet Korumasında (2)
YENİDEN GÖZALTINA ALINDIGaziantep'te 9 yaşındaki kızı M.C.'ye işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen Suriye uyruklu Abdullah C., çocuğun görüntülerini çeken vatandaşın ifadesi üzerine, yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
1 Şubat 2018 Perşembe 18:01
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Gaziantep'te 9 yaşındaki kızı M.C.'ye işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen Suriye uyruklu Abdullah C., çocuğun görüntülerini çeken vatandaşın ifadesi üzerine, yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.