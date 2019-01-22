Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü

– ABD'de bir polis çevirmesinde, babasının polisler tarafından gözaltına alındığını gören küçük kız da ellerini havaya kaldırarak polislere yürüyünce, çocuğu sakinleştirmek yine polise kaldı. Tartışmalara neden olan görüntüler sonrası polis de üzerlerindeki kameralarının görüntülerini yayınladı.

Amatör kamera ve polis üniformasındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin bir kamyoneti durdurduğu görülüyor. Hırsızlık şüphesi ve silah taşıma ihbarı sonrası durdurulan aracın sürücüsünün ellerini havaya kaldırarak polise yürüdüğü görülüyor. Polis adamı kelepçeliyor. Babasının bu halini gören küçük kız ise bir süre sonra araçtan inerek aynı şekilde elleri havada polisin yanına gidiyor. Polisin kısa süre yaşadığı şaşkınlık sonrası, kızı sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Polis, küçük kıza "ellerini indirebilirsin" diyor ve kızı annesinin almasına izin veriyor. Polisler ardından aracın içine bakıyor ve arka koltukta oturan küçük çocuğu görüyor. Çocuğun da anne tarafından alınmasını isteyen polisler daha sonra aracı arıyor.

Olaya dair amatör kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki "polis korkusu" tepkileri sonrası polis de, üniformalarındaki kameraların görüntülerini paylaşarak, polisin çocuğu sakinleştirme çabalarını yayınladı.

Polis yetkilileri araçta yapılan aramada arka koltukta bir plastik boncuk tabancasının bulunduğunu; hırsızlık olayına dair ise 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasında çocuğun ailesinden birilerinin olup olmadığına değinilmedi.

ını gören küçük kız da ellerini kaldırıp polise yürüdü - Abd

Kaynak: DHA