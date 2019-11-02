Babasının emekli ikramiyesini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

02.11.2019 10:36

Eskişehir'de babasına ait emekli ikramiyesini çaldığı iddia edilen zanlı ve iki arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran Ramazan Y, Büyükdere Mahallesi Allıturna Sokaktaki evinin bahçesinde bulunan kömürlükte sakladığı emekli ikramiyesi olan 60 bin liranın çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları geniş çaplı araştırma ve incelemede olayı Ramazan Y'nin oğlu U.Y. (17), T.K. (17) ile B.K'nin (17) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada çalınan para bulunarak Ramazan Y'ye teslim edildi.

Kaynak: AA