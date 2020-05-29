Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı.
29.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:21
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki R.A.'ya, 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. R.A. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan çocuk, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA