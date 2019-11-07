Babasının dükkanında hazırlandığı sınavda dereceyle üniversiteye yerleşti

Babasının dükkanında hazırlandığı sınavda dereceyle üniversiteye yerleşti

Akseki ilçesinde kırtasiyecilik yapan babasının dükkanında üniversite sınavına hazırlanan Baran Arslan, Türkiye 20'incisi olarak İstanbul Koç Üniversitesi Fizik Bölümüne yerleşti.

07.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:20
Babasının dükkanında hazırlandığı sınavda dereceyle üniversiteye yerleşti

Akseki ilçesinde kırtasiyecilik yapan babasının dükkanında üniversite sınavına hazırlanan Baran Arslan, Türkiye 20'incisi olarak İstanbul Koç Üniversitesi Fizik Bölümüne yerleşti.

Hayali olan üniversiteye eğitim görmenin mutluluğunu yaşayan Arslan, özel ders ya da hazırlık kursuna gitmediğini söyledi.

Babasının dükkanında sınava hazırlandığını belirten Arslan, çalışma azmini kaybetmeden hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
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