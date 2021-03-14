Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü

14.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:08
Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü

Tekirdağ'da babasının cenazesinde fenalaşan 40 yaşındaki Faruk Kozar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da babasının cenazesinde fenalaşan 40 yaşındaki Faruk Kozar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Yılmaz Kozar bir süre önce vefat etti. Kozar'ın cenaze töreninde babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 40 yaşındaki Faruk Kozar birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Kozar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kozar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ

Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Birol Güven Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:10:33. #1.16#
title