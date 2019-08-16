Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)
SERBEST BIRAKILDISamsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16.08.2019 15:17
SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA