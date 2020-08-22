Babasının böbreği ile hayata tutundu
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Babasının böbreği ile hayata tutundu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaklaşık 8 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden Sevim Delioğlu, babasından yapılan organ bağışıyla hayatının ikinci baharını yaşıyor.

22.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:38

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yaklaşık 8 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden Sevim Delioğlu, babasından yapılan organ bağışıyla hayatının ikinci baharını yaşıyor.

Rahatsızlanarak 8 yıl önce gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan 2 çocuk annesi Delioğlu, 2015 yılında hastalığının ilerlemesiyle diyalize başladı.

Yaklaşık 5 yıl böbrek nakli olmanın hayalini kuran Delioğlu, kadavra başvurusundan sonuç alamamanın üzüntüsünü yaşadı.

Geçen yıl gittiği İstanbul gezisinde özel bir hastanenin önünden tesadüfen geçerken tedavi için müracaat eden Delioğlu, yaptığı tetkiklerde babasının böbreğinin kendisine nakledilebileceğini öğrendi.

Bunun üzerine gerekli tahlil ve kontrollerin ardından baba Cevat Dikmen'in böbreği, yaklaşık 6 ay önce Delioğlu'na nakledildi.

Delioğlu, babasının böbreğiyle ikinci kez hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Babamın böbreği ile hayata bağlandım"

Delioğlu, 2012 yılında yüksek tansiyon ve protein kaçağı ile böbrek hastalığı ile tanıştığını, 2015 yılında diyalize başladığını söyledi.

Hastalığı süresince çok umutsuz olduğunu dile getiren Delioğlu, "Çocuklarım var, yarın öbür gün okula, askere gidecekler ama mezuniyet ve yemin törenlerine gidemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Diyalizde olsam gidemezdim ama şu an onların hepsini yapabileceğim. Annem dünyaya getirdi, babam hayata bağladı. Babam bana böbreğini verdi, böbreği ile bana can verdi, canıma can kattı." ifadelerini kullandı.

"İkimizde çok sağlıklı ve mutluyuz"

Baba Cevat Dikmen ise kızına böbreğini vererek onu hayata bağladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Herkese bağış çağrısında bulunan Dikmen, "Ben kızıma böbreğimi vermemiş olsam belki ömür boyu diyalize gidip gelecekti. Benim eşim de diyaliz hatası, 20 yıldır tedavi görüyor. Biz çok zorluklar gördük. Kızımı kurtardığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Babasının böbreği ile hayata tutundu

Kaynak: AA

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