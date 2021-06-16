Babasının başına tuğla parçası ile vurarak öldürdü
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Babasının başına tuğla parçası ile vurarak öldürdü

Babasının başına tuğla parçası ile vurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışmada, oğul babasının başına tuğla parçası vurarak ağır yaraladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde baba ile oğul arasında çıkan tartışmada, oğul babasının başına tuğla parçası vurarak ağır yaraladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, jandarma ekipleri 40 yaşındaki Hamza Turhan'ı gözaltına alarak adliyeye sevk etmesi sonucunda tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Kurtlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 71 yaşındaki Bekir Turhan evde yatalak eşine baktığı sırada 40 yaşındaki oğul Hamza Turhan eve geldi. Baba ve oğul arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Hamza Turhan eline aldığı tuğla parçası ile baba Bekir Turhan'ın başına vurduğu iddia edildi. Aldığı darbe neticesinde yere düşen baba, ağır yaralandı. Olay yerinden uzaklaşan oğul Hamza Turhan'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba Turhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemelerin ardından Turhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan oğul Hamza Turhan jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Turhan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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