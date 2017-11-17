Babasının Av Tüfeğini Temizlerken Yaralandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir genç, babasına ait av tüfeğini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemir Köyü'nde meydana gelen olayda, evde bulunan 19 yaşındaki N.A., babasına ait ruhsatlı yivsiz av tüfeğini temizlediği sırada biranda silah ateş aldı. Sol omzundan yaralanan genç, yakınlarının da yardımıyla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren N.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - OSMANİYE