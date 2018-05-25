Babasının Arazisini Satmaya Çalıştı

Gaziantep'te babasıyla aynı ismi taşıyan bir kişi, babasına ait arsayı satmaya çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasan K. (49), babası Hasan K'ye (76) ait merkez Şahinbey ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki iki arsanın satış işlemleri için Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

Babasıyla aynı adı taşıdığını fark eden tapu memurları, arşivde yaptıkları araştırmada, şahısların anne adlarının farklı olduğunu gördü.

Arsaların, satışını yapmak isteyen Hasan K'ye ait olmadığını tespit eden tapu görevlileri, durumu polise bildirdi.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuruma gelerek babasına ait arsaları üçüncü şahıslara satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli Hasan K, emniyete götürüldü.