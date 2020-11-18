Babasının 3 ay arayla 2'nci kez vurduğu kişi, öldü

SAMSUN'da tartıştığı babası Kemal Bulut (70), tarafından tabancayla vurulan Nazım Bulut (44), tedavi gördüğü hastanede 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi.

SAMSUN'da tartıştığı babası Kemal Bulut (70), tarafından tabancayla vurulan Nazım Bulut (44), tedavi gördüğü hastanede 1,5 ay sonra yaşamını yitirdi. Kemal Bulut'un bu olaydan 3 ay önce de oğlu Nazım Bulut'u yine tabancayla bacaklarından vurduğu belirtildi.

İlkadım ilçesinde, 3 Temmuz günü Kemal Bulut ile oğlu Nazım Bulut arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kemal Bulut, oğlunu tabancayla bacaklarından vurdu. Olaydan sonra gözaltına alınan Kemal Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazım Bulut ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

3 Ekim tarihinde kahvehanede karşılaşan baba ve oğul arasında yine tartışma çıktı. Kemal Bulut, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, oğluna ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Nazım Bulut, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olaydan sonra kaçan Kemal Bulut ise Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Kemal Bulut polise verdiği ifadesinde, "Önceki olayda eve alkollü gelmişti. Ben de kendimi korumak için vurmuştum. O günden beri aramızda husumet vardı. Kahvehanede yeniden karşılaştık. Küfretti, üzerime yürüdü. Kendimi korumak için vurdum" dediği öğrenildi. Kemal Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OĞLU ÖLÜNCE YENİDEN GÖZALTINA ALINDIYaklaşık 1,5 aydır tedavi gören Nazım Bulut, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Gümüşhane'de oluğu tespit edilen babası Kemal Bulut, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yeninden gözaltına aldı. Kemal Bulut, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA