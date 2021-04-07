Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
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Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü

Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR - Haberler | Güncel
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde tek katlı ahşap evdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde tek katlı ahşap evdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Babası Hikmet Ülken'in (79) yanan evde olduğunu düşünen Ayşe Ülken (51), olay yerine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hikmet Ülken'in ise yangın sırasında evde olmadığı ortaya çıktı.

İlçenin Ağaçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Hikmet Ülken'e ait tek katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde büyük çaplı hasar oluştu. İtfaiye ekipleri evde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

KIZI KALP KRİZİ GEÇİRDİİlçe merkezinde oturan Hikmet Ülken'in kızı Ayşe Ülken, yangını haber alınca mahalleye gitmek için taksiyle yola çıktı. Ülken, telefonla arayıp ulaşamadığı babasının evde olduğunu düşüncesiyle yolda fenalaştı. Taksiyle hastaneye götürülen Ayşe Ülken'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ülken, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kızının kalp krizi sonucu öldüğünü öğrenen Hikmet Ülken büyük acı yaşadı. İyi Parti Beşikdüzü İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Ayşe Ülken, ilçede kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü
Babasını yanan evde sanan kadın, kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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