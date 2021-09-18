Babasını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde babası ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayarak kaçan şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karaçay Mahallesi'nde 15 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden baba ve iki kardeş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. (30) babasını ve kardeşini av tüfeği ile yaralayarak kaçtı. Olayın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçerek, şüpheliyi yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı. Şüphelinin izini süren ekipler, G.E.'yi dün gece yarısı gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla yakalandı. Ekiplere bir süre direnen şüphelinin, başka bir suçtan da arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

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