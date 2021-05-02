Babasını ve ağabeyini öldüren zanlının polise de saldırdığı ortaya çıktı
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Babasını ve ağabeyini öldüren zanlının polise de saldırdığı ortaya çıktı

Babasını ve ağabeyini öldüren zanlının polise de saldırdığı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlının 2016 yılında 10 ay hapis cezasıyla aranırken kendisini almaya gelen polislere saldırıp, kendine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Adana'da babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlının 2016 yılında 10 ay hapis cezasıyla aranırken kendisini almaya gelen polislere saldırıp, kendine de zarar verdiği ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 4199. Sokak'ta 22 Nisan günü iddiaya göre işten eve gelen Ferhat K. (39), bir daha çalışmayacağını söyleyerek, anne ve babasıyla tartıştı. Alkol bağımlısı olan Ferhat K., babası Halil K.'nın (75) üzerine yürüdü. Tartışma sırasında eve gelen ağabey Ufuk K. (46) ise kardeşine "İşe gidip çalışacaksın, ne demek gitmiyorum" diye kızıp tokat atarak anne ve babasıyla kavga etmemesini söyledi. Tokat üzerine sinirlenen Ferhat K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini öldürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Ferhat K., emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etti. Ferhat K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan Ferhat K.'nın 2016 yılında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası aldığı ve 3 ayrı basit yaralama suçundan kaydı bulunduğu için arandığı ancak kendisini almak için eve gelen ekiplere direndiği ortaya çıktı. Zanlının cezaevine gitmemek için önce kendine zarar verdiği, daha sonrada polise bıçakla saldırdığı öğrenildi. Zanlının eve girip kendini almaya çalışan polisi de parmaklarından bıçakla yaraladığı, polisin zanlıyı güç kullanarak yakaladığı ortaya çıktı. - ADANA

Babasını ve ağabeyini öldüren zanlının polise de saldırdığı ortaya çıktı
Babasını ve ağabeyini öldüren zanlının polise de saldırdığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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