Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
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Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir kişi babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu.

Adana'da bir kişi babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat Keser babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser'le henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat, annesi Cennet Keser'in önünde babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Baba Halil Keser ile ağabey Ufuk Keser kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine babasını ve kardeşini bıçakladığını söyleyerek teslim oldu.

Sağlık ekipleri baba Halil Keser'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağabey Ufuk Keser'de Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey Umut Keser, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ferhat Keser ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu
Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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