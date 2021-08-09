Babasını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı

Babasını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden babasına tüfekle ateş açarak yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden babasına tüfekle ateş açarak yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Salihköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(40) arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 75 yaşındaki babası S.S.'ye av tüfeğiyle ateş açarak sol ayağından yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Babasını tüfekle yaralayan M.S. olayda kullandığı ruhsatsız ev tüfeğiyle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Haluk Levent Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Merve Çoban Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babasını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:52:34. #1.16#

title