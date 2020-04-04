Babasını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı
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Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Babasını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

04.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:01
Babasını tüfekle öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde babasını tüfekle başından vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğankaya Mahallesi'nde İ.A. (20), evlerinde tartıştığı babası Sami A.'yı (52) tüfekle ateş ederek öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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