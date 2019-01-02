Beykoz'da bir genç babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Çubuklu Mahallesi Şişecam Sitesi içinde gerçekleşti. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olan 25 yaşındaki Koray A., babası Murat A.'yı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öldürdü. Koray A.'nın babasını ruhsatlı tabanca ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba Murat A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Koray A.'yı gözaltına aldı. Babanın cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA