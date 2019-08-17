Babasını silahla öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklandı

17.08.2019 22:09

Konya'nın Seydişehir ilçesinde babasını silahla öldürüp gömdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf C. (19), jandarmadaki sorgusunun ardından Seydişehir Adliyesine getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada Yusuf C'yi, 4 Temmuz 2019'dan itibaren kayıp olarak aranan babası Hacı C'yi öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına almış, Hacı C'nin cesedi Seydişehir'in Boyalı Mahallesi'ndeki Boyalı Yaylası'nda gömülü olduğu yerden çıkarılarak morga götürülmüştü.

Kaynak: AA