Babasını Öldüren Sanığa 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi

İSTANBUL Okmeydanı'nda babasını, annesini dövdüğü için öldürdüğünü söyleyen Alparslan Karadavut (20) hakkında mahkeme 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

"BIÇAĞI ALIP HANGİ ARA BABAMA VURDUM BİLMİYORUM"

13 Haziran 2018'deki cinayetle ilgili olarak açılan davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 19 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık Alparslan Karadavut savunmasında, "Aslında çalışıyorum ama olay günü haftalık iznimi kullanıyordum. İçerden bağrışma sesleri duydum. Annem 'vurma, yeter' diye bağırıyordu. Babam uyuşturucu kullanırdı. Annemi daha önce de çok dövmüştü. Odanın kapısını açtığımda babam yine annemi dövüyordu. Babama 'Neden vuruyorsun.Kadın oruçlu' dedim. Babam uyuşturucu etkisiyle bana vurmaya başladı. Sonra evdeki Hüseyin abim de içerden gelip bana vurmaya başladı ve bir süre boğuştuk. Annem bu esnada kaçmış, çevreden yardım istiyordu" dedi.

Annesinin olaydan önce sofrayı hazırlarken sofraya koyduğu bıçağı gördüğünü belirterek, "Bıçağı alıp hangi ara babama vurdum, bilmiyorum. Olayın hemen ardından geri gelen anneme bıçağı verip 'katil oldum' diye bağırdım ve koşarak dışarı çıktım. Çok pişmanım, önce Allah'ın affına sonra sizin takdirinize sığınıyorum" dedi.

ANNESİ SÜREKLİ AĞLIYOR VE DUA EDİYORDU

Mahkemede tanık olarak dinlenen ablası Fadime S., babasının sürekli uyuşturucu madde kullandığını ve annesini dövdüğünü söyledi. Kimi zaman hepsini evden kovduğunu anlatan Fadime S., "Ne olursa olsun babamızdı, biz ona kıyamazdık. Kardeşlerim hep kolundan tutar, sokaktan alıp getirirdi. Kardeşimden şikayetçi değilim" dedi.

Salonda sürekli ağlayıp dua ettiği görülen annesi Sevim Karadavut tanık olarak dinlendi. Anne Karadavut, "Sayın hakim eşim madde bağımlısıydı, bu nedenle şiddet uygulardı. Büyük oğlum Hüseyin de madde kullanırdı ve hep para isterlerdi. Olay günü de uyuşturucu için para istediler. Pazardan getirdiğim iftarlık malzemeleri görünce 'bunları alana kadar bilmiyor musun para isteyeceğimi, para ver' dedi. Alparslan odasında yatıyordu, benim bağrışımla çocuk çıktı geldi. 'Ne yapıyorsun anneme?' dedi. O da Alparslan'a yönelip boğazını tutmaya çalıştı. Hüseyin de çıktı geldi ve babasıyla birlikte Alparslan'ı dövmeye başladılar. Komşulardan yardım istemeye gittiğimde olanlar olmuş. Alparslan'ın bıçakladığı anı görmedim" diye konuştu.

Sanık avukatı olayda kasıt olmadığını, sanığın tek bıçak darbesiyle fiile son verdiğini belirtti. Ayrıca sanık ile maktul arasında husumet olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Alparslan Karadavut için "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - İstanbul

Kaynak: DHA