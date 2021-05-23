Babasını öldüren şahıs tutuklandı
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Babasını öldüren şahıs tutuklandı

Babasını öldüren şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakladıktan sonra tabancayla öldüren şahıs tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakladıktan sonra tabancayla öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı. Babasını öldüren M.T.E. işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

M.T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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