Babasını öldüren şahıs, annesini de yaraladı
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Babasını öldüren şahıs, annesini de yaraladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, C.Y. isimli şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan annesini de yaraladı.

31.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:34
Babasını öldüren şahıs, annesini de yaraladı

'nin ilçesinde, C.Y. isimli şahıs, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, araya girmeye çalışan annesini de yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, bu sabah ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen C.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı babası Mehmet Salih Y. ile tartışmaya başladı. C.Y. mutfaktan aldığı bıçak ile babasına saldırdığı sırada kendisine engel olmak isteyen annesini de yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Anne Behiyehan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı. C.Y. gözaltına alınırken, araştırmanın sürdüğü bildirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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