Babasını Öldüren Liseli Adliyede

MARMARİS'te, tartıştığı babası 46 yaşındaki Şeref A.'yı çift kırma av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi 16 yaşındaki E.A., adliyeye sevk edildi. E.A.'nın babasını öldürdükten sonra fotoğrafını çekip ağabeyine göndererek 'Kurtulduk ağabey' dediği ortaya çıktı.



Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Armutalan Mahallesi 308 sokaktaki lüks bir villada meydana geldi. Lise öğrencisi E.A., bilinmeyen bir nedenle birlikte kaldığı babası Şeref A.'yla tartıştı. Bir süre sonra baba Şeref A., villanın salonundaki kanepede uyudu. Babasının ruhsatlı çifte kırma tüfeğini alan E.A., önce başına, ardından göğsüne ateş etti. Ağabeyini arayıp olayı anlatan E.A., elektrikli bisiklete binerek otobüs garajına gitti. Buradan Köyceğiz İlçesine giden bir minibüse binerek Marmaris'ten kaçtı. İhbar üzerine villaya giden polis ekibi, çilingirle girdiği evde iki çocuk babası Şeref A.'nın cesedini buldu. Şeref A.'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Katil zanlısının E.A. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Köyceğiz ilçe girişinde bir minibüste yakaladı.



ANNESİNE YÖNELİK TAVIR ETKİLİ OLMUŞ



Marmaris Emniyeti Çocuk Büro Amirliği'ne getirilen E.A., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. E.A.'nın emniyette avukat eşliğinde alınan ifadesinde, "Babamı ben öldürdüm. 6 yaşından bu yana anneme şiddet uyguluyor ve sürekli aldatıyordu. Babam, dedesinden yüklü miktarda miras kalınca işi bıraktı ve lüks içinde yaşamaya başladı. Annemden ayrılmak için dava açtı. Anneme tedbir nafakası olarak 350 lira para gönderiyor, ilgilenmiyordu. Birçok kez barışma olmayacaksa, maddi ve manevi iyi davranmasını söyledim. 11 yıldır yaşadığım olaylardan dolayı psikolog tarafından kontrol altındayım ve depresyon ilaçları kullanıyorum" dediği öğrenildi.



E.A.'nın babasını öldürdükten sonra fotoğrafını çekip ağabeyine gönderdiği, altında da 'Kurtulduk ağabey' yazdığı öğrenildi. Babasını öldürüp kaçan E.A.'nın yakalanması için ise ağabeyi ve halasının polise haber verdiği ortaya çıktı. E.A.'nın babası ile kaldıkları tripleks villada, daha önce iki kez bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği de belirtildi. E.A.'nın telefon ve elektronik eşyaları da incelemeye alındı. Komşularının ise evden zaman zaman ağlama sesleri geldiğini ve E.A.'nın "Annemi istiyorum" diye bağırdığını söylediği öğrenildi. Öldürülen Şeref A.'ya, vefat eden dedesinin sahibi olduğu bir ecza deposu firmasından, yaklaşık 16 milyon lira miras kaldığı öne sürüldü. Ağlayarak oğlunu adliyede karşılayan anne, görüntü alan basın mensuplarına açıklama yapmayacağını söyledi.



- Muğla