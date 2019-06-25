Babasını öldüren çocuğa 8 ay sonra tahliye

ANTALYA'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Murat U.'yu (41), kanepede uyuduğu sırada tabancayla başından vurup, öldüren H.U. (13), 8 ay sonra tahliye edildi.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. H.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, H.U. son kez hakim karşısına çıktı. H.U.'nun avukatı Erman Yüksel Keskin, müvekkilinin 13 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Müvekkilim olan H.U., daha gelişimini tamamlamamıştır. Değer yargıları tam oturmamıştır. Yaptığı işin bilincinde olma şansı yoktur. Annesine yapılan fiili müdahaleler ve aldatmanın onun üzerindeki etkilerini, 13 yaşındaki bir çocuğun düşünce sistemi ile incelemek ve değerlendirmek zorundayız" dedi. Son sözü sorulan H.U. ise olaydan dolayı pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

Mahkeme, tahrik indiriminde bulunmadığı H.U.'ya, 'üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 31-2 maddesi uyarınca cezayı 14 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, 5 yıl 6 ay hapse hükmetti. 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunan H.U., verilen kararla tahliye edildi.



Kaynak: DHA

- Antalya