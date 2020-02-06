Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı
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Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

İSTANBUL'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., İzmit'te alışveriş yaparken yakalandı.

06.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:02
Babasını öldüren cezaevi firarisi alışveriş yaparken yakalandı

'da, 2012 yılında öz babasını bıçakla öldürmesi nedeniyle girdiği cezaevinden 3 ay önce firar eden O.E., 'te alışveriş yaparken yakalandı.İstanbul'da 2012 yılında babasını bıçakla öldüren O.E., 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay önce cezaevinden firar eden O.E. aranırken, dün İzmit kent merkezinde alışveriş yaptığı sırada görüldü. O.E.?nin tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelenen vatandaşlar polise verdi. Olay yerine gelen polis, O.E.?yi gözaltına aldı. O.E.?nin 3 ay önce Zonguldak Devrek Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından O.E. cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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