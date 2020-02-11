Babasını öldüren 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında

11.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:21

Antalya'da annesiyle tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki lise öğrencisi, hakim karşısına çıktı.



Olay, 14 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yakını için bankadan kredi çeken Halil İbrahim B. (48), taksitlerin ödenmemesi nedeniyle eşi Hatice B. ile tartıştı. Anne ve babasının tartıştığını gören S.B. (16), annesiyle tartışmaması konusunda babasına uyarıda bulundu. Uyarının kavgaya dönüşmesinin ardından S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan baba Halil B. kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Baba Halil B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki S.B. ise tutuklandı.



S.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.B., annesi Hatice B., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, kadın ve çocuğunun şiddete maruz kaldığını açıkladı.



Maktulün kızı G.B'nin ifadesini hatırlatılan mütalaada, "G.B. babasına engel olmak istediğinde, babası kendisini ittirmiş, bacağını masaya çarpmıştır. Maktulün 'Sizi öldüreceğim' demesi üzerine korkup odasına kaçmıştır. S.B., önceleri maktule engel olmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştır. Maktulün gerek annesini, gerekse kendisi ve kız kardeşini öldüreceğini söylemesi üzerine S.B., mutfaktan aldığı bıçağı 3 kez göğüs bölgesine sokmuştur. Eylemin aniden gelişmesi sonucu, tasarlamadan söz edilemez. Ayrıca, toplumumuzda uzunca bir süredir kadına ve çocuklara karşı gerek kasten yaralama, gerekse de kasten öldürme eylemleri vuku bulsa da, bilhassa yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyanın etkisiyle sorunun daha çok gündeme getirilmesiyle toplumsal farkındalık artmıştır. Yasa koyucunun da bu hususta çeşitli kanuni düzenlemelerle sorunun önüne geçmeye çalıştığı görülmüştür. Gerek annesinin, gerekse kız kardeşinin beyanlarında belirtildiği üzere, maktul küçük kızını odasına kaçırtacak kadar kendilerine ölüm tehdidinde bulunması ve kasten yaralama fiilen başlamasının, toplumun bir bireyi olan suça sürüklenen çocuğun bilinçaltında babasının kendilerine zarar verebileceğini düşünmüştür. Nitekim yanına gelen teyzesi olan tanık B.B.'ye, 'Çok korktum, babam annemi öldürecekti' demesi, ardından annesine de 'Anne seni öldürecekti, bizi de öldürecekti' demesi ile korku ve telaş yaşadığı anlaşılmıştır. Çocuk eylemini bilinçsizce gerçekleştirmiştir. Yargıtay'ın ilgili kararlarında belirtildiği üzere, bu olayda da taksirle öldürmeden söz edilebilir. Anlık gelişen olayda sanık tehdit altında mutfaktan bıçak almıştır. Çocukta bıçağı taşıma iradesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.



Savcı, S.B. için 6 yıla kadar hapis cezası istedi.



"Okuluma devam etmek istiyorum"



Babasını öldürmek istemediğini ifade eden sanık ise, "Çok pişmanım. Ailemi çok özledim. Okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA