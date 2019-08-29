Babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadının davası

29.08.2019 11:24

Bağcılar'da tartıştığı babası Şeyhmus Altun'u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ayfer Altun'un, akıl sağlığı yerinde olmadığından cezalandırılmayarak, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ayfer Altun ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Bunun üzerine söz verilen tutuklu sanık Ayfer Altun, "Kimse babasını bıçaklamak istemez. Olaydan dolayı da vicdan azabı yaşıyorum. Olay anında bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilemedim. Babamın öldüğünü yanıma gelen annemden öğrendim." dedi.

Mahkeme heyeti, akıl sağlığı yerinde olmadığı için ceza sorumluluğu olmayan sanığın, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

Mahkeme başkanının kararı açıklamasının ardından sanık Altun, "Kolay mı hastaneye yatmak. 17 yaşımdan beri hastanede yatıyorum. Kolay mı orada kalmak." diyerek ağladı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 13 Haziran 2017'de tedavi olması için kendisini hastaneye yatırmak isteyen babası Şeyhmus Altun ile tartışan sanık Ayfer Altun'un, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığı babasının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Ayfer Altun hakkında, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: AA