Babasını koronavirüsten kaybeden oğlundan acılı veda
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Babasını koronavirüsten kaybeden oğlundan acılı veda

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan ve ilçedeki ilk pozitif vaka olan Akif Çağlayan (64) hayatını kaybederken, koronavirüs tedavisi gören oğlu Coşkun Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı duygulu paylaşımla babasını andı.

Babasını koronavirüsten kaybeden oğlundan acılı veda
23.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:04

MANİSA'nın Kula ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan ve ilçedeki ilk pozitif vaka olan Akif Çağlayan (64) hayatını kaybederken, koronavirüs tedavisi gören oğlu Coşkun Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı duygulu paylaşımla babasını andı.

Kula'da 12 Haziran'da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan ve ilçedeki ilk vaka olan Akif Çağlayan, tedavi gördüğü Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde dün yaşam savaşını kaybetti. Çağlayan, Kula Mezarlığı'nda toprağa verilirken, koronavirüs testi pozitif olan ve Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi gören oğlu Coşkun Çağlayan (28), sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımda bulundu.Tedavi sürecinde olduğu için babasının cenaze törenine katılamayan Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Seni yalnız bıraktığımız için oralarda bizi affet babam. Bütün hastalıkları yendik, annemi iyi ettik ama bu sefer başaramadık. Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Bu ayrılık bize hiç yakışmadı. Sana son kez sarılamadığım için helal et hakkını diyemediğim için affet. Gelemediğim için, son görevimi yerine getiremediğim için mezarına gelemediğim için, tabutuna omzumu koyamadığım için affet beni babam. Mekanın cennet olsun, nur içinde yat inşallah güzel kalpli babam. Orada da gülücükler hiç eksik olmasın yüzünden" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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