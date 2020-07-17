Babasını kerpetenle vahşice öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Ataşehir'de babasının kafasına kerpetenle vurarak öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ataşehir'de babasının kafasına kerpetenle vurarak öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kan donduran detayların yer aldığı iddianamede, yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran babasıyla tartışan şüphelinin babasını önce sol göğsünden bıçakladığı ardından kerpetenle kafasına vurarak öldürdüğü anlatıldı.

Ataşehir'de 10 Eylül 2019 tarihinde tartıştığı babasını bıçaklayıp kafasına kerpetenle vurarak öldürdüğü, kardeşini ve 2 akrabasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Ekmen(26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Ekmen'in olay günü bira siparişi vermek istediği, biranın parasını da kardeşi Alim Ekmen ve babası Mehmet Ekmen'in ödeyeceğini söylediği, babasının duruma itiraz ettiği, daha sonra şüphelinin sipariş verdiği biraların geldiği, biraların parasını Alim Ekmen'in ödediği, şüpheli Mustafa Ekmen'in biraları alarak odasına gittiği ve odada yüksek sesle müzik dinlemeye başladığı anlatıldı.

"Müziğin sesi yüksek" dediği için tartışmışlar

Kardeşi Alim Ekmen'in şüpheliyi müziğin sesini kısması yönünde bir çok kez uyardığı, şüphelinin aldırış etmemesi üzerine babası Mehmet Ekmen'in şüpheliyi bir kez uyardığı ancak şüphelinin yine aldırış etmediği, maktulün şüpheliyi ikinci kez uyararak telefonu elinden alması üzerine şüphelinin maktule yumruk attığı belirtildi. Bunun üzerine şüpheli Mustafa Ekmen, babası ve kardeşi arasında arbede çıktığı, çıkan arbedede baba Mehmet Ekmen'in yere düştüğü, masanın üzerinde bulunan bıçağı alan Mustafa Ekmen'in babasının sol göğsüne bıçağı sapladığı ve kerpeten ile kafasına vurduğu kaydedildi.

Akrabalarını da kerpetenle yaralamış

Ardından elindeki testereyle kardeşi Alim Ekmen'e saldırdığı ve kolundan yaraladığının anlatıldığı iddianamede, müşteki Alim Ekmen'in evden kaçarak akrabaları İlhami Dirice (52) ile oğlu Halil İbrahim Dirice'nin (29) evine sığındığı ve babasının bıçaklandığını söylediği, onların da maktulün evinin önüne gittikleri, evden dışarıya çıkan Mustafa Ekmen'in kerpetenle vurarak akrabalarını kolundan ve başından yaraladığı anlatıldı.

"Kimseyi öldürme kastım yoktu" savunması

Ardından olay yerinden uzaklaşan şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi. Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, Mustafa Ekmen'in ifadesinde, "Benim kimseyi öldürme ve yaralama kastım yoktu. Ben kendimi savundum" diyerek suçlamaları reddetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, tutuklu şüpheli Mustafa Ekmen'in "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Kardeşi ile birlikte 3 akrabasını da yaraladığı gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA