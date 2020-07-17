Babasını kerpetenle öldüren şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
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Babasını kerpetenle öldüren şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

BABASI Mehmet E.'yi kerpetenle öldürüp kardeşi ile birlikte üç akrabasını yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mustafa E. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Babasını kerpetenle öldüren şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
17.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:35

BABASI Mehmet E.'yi kerpetenle öldürüp kardeşi ile birlikte üç akrabasını yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan Mustafa E. hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Ataşehir'de 10 Eylül 2019 tarihinde müzik yüzünden tartıştığı babası Mehmet E.'yi kerpeten ile öldürüp kardeşi ile birlikte üç akrabasını da yaralayan Mustafa E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 

MÜZİK YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Yürütülen soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa E.'nin odasında yüksek sesle müzik dinlediği, kardeşi Alim E.'nin de müziğin sesini kısması için şüpheliyi bir çok kez uyardığı belirtildi. 

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KERPETEN İLE KAFASINA VURDUMehmet E.'nin de müzik konusunda oğlu Mustafa E.'yi uyardığı belirtilen iddianamede, baba ve oğul arasında bu nedenle tartışma çıktığı, şüpheli Mustafa E.'nin babası Mehmet E.'ye yumruk atarak yere düşürdüğü, masada bulunan bıçağı alarak sol göğsüne sapladığı, kerpeten ile kafasına vurduğu, ardından da elinde testere ile kardeşi Alim E.'nin kolunu yaraladığı kaydedildi. 

YARDIMA GELEN AKRABALARINI DA KERPETENLE YARALADIİddianamede, Alim E.'nin kaçarak akrabaları İlhami D.'nin evine gittiği, İlhami D. ve Halil İbrahim D.'nin olayın meydana geldiği eve gittikleri, Mustafa D.'nin Halil İbrahim D.'yi kolundan, İlhami D.'yi de kafasından kerpeten ile yaraladıktan sonra evden kaçtığı, daha sonra da polis tarafından yakalandığı anlatıldı. 

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 7.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİİddianamede Mustafa E.'nin "Üst soydan akrabayı kasten öldürmeden" ağırlaştırılmış müebbet hapis, kardeşi ile birlikte üç kişiyi de "Silahla kasten yaralamadan" 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.  

İDDİANAME KABUL EDİLDİİddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

 


Kaynak: DHA

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