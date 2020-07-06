Babasını kaybedince kendini sanata verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babasını kaybedince kendini sanata verdi

Muş'un Varto ilçesinde babasını kaybettikten sonra kendini sanata veren Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Babasını kaybedince kendini sanata verdi
06.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:13

Muş'un Varto ilçesinde babasını kaybettikten sonra kendini sanata veren Turabi Yoloğlu, boş zamanlarında dağlardan topladığı kurumuş ağaçları işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Varto ilçe merkezine 10 kilometre mesafede Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Turabi Yoloğlu, babasını kaybetmenin üzüntüyle kendini sanata verdiğini belirtti. Maddi imkansızlıklar içerisinde sadece testere, keser, murç ve sivri çivi ile ağacı işleyip hayvan figürü ve süs eşyası yaptığını dile getiren Yoloğlu, ilk zamanlarda yaptığı ürünleri çevresindekilere hediye ettiğini kaydetti. Farklı ürünler yaparak kendini geliştirdiğini söyleyen Yoloğlu, "Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum. Tabi ki bu işleri yaparken sadece bir ağaç testeresi, bir keser ve ucunu sivrilttiğim çivi ve murçla yapmaktayım. Elimde ilkel olan malzeme ile bu işi yapmaktayım" dedi.

Boş zamanlarını atölyeye dönüştürdüğü tandır evinde çalışarak geçirdiğini belirten Yoloğlu, "Yaptığım ürünlere çevremdeki insanlar ilgi gösteriyor. Ürünleri hem evimde sergiliyorum hem de yakınlarıma hediye ediyorum" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti Haber
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Esra Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Seda Sayan Hülya Avşar
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ali Palabıyık Henry Onyekuru İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Babasını kaybedince kendini sanata verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:16:49. #1.15#
title