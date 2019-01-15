Babasını Kanserden Kaybedince, Organik Besin İçin Solucan Gübresi Tesisi Kurdu

İSTANBUL'da işlettiği fırını kapatıp Bursa'nın Yenişehir ilçesine yerleşen Eren Başusta (35), kurduğu tesiste solucan gübresi üretmeye başladı. Başusta, "Babam akciğer kanserine yakalandı. Kemotarapi sürecinde doktorun bana 'Babanızı sağlıklı besleyin, bu çok önemli; özellikle organik ürünlerle besleyin' demesi hafızamdan hiç gitmedi. İnsanların sağlıklı beslenmesi için bu tesisi kurdum" diye konuştu.

İstanbul'da fırın işleten Eren Başusta, 3 yıl önce solucan gübresi üretimine merak sardı. Sektörle ilgili Kütahya'da eğitim alan Başusta, Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Çamönü Mahallesi'ne yerleşerek solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Eren Başusta, tesiste solucan gübresi üretimine başladı.

'AZOTLU GÜBRE İLE TOPRAKLARIMIZI MAHVETTİK'

Birçok tarım bölgesine ürün sattığını belirten Başusta, "İhtiyacımızı karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara değildir. Özellikle topraklarımız noktasında, şu azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik ve topraklarımız suyla buluştuğu zaman ne yazık ki çamur olup, akıp gidiyor. Doğallıktan uzak. Tüm hastalıkların temelinde de ne yatıyor? O gübreleme yatıyor" dedi. Kimyevi azotun tehtidinden bütün tarımsal gıdaların kurtarılabileceğini belirten Eren Başusta, "Solucan gübresiyle ürün verimi artar. Bitki büyümesini hızlandırır, topraktaki organik madde miktarını artırır. Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar. Toprağın PH'ını düzenler. İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır. Kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır. Yabancı ot tohumu içermez. Ek olarak içerisinde başka bir katkı maddesi yoktur ve ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır" ifadelerini kullandı.

'BABAMI KANSERDEN KAYBETTİM'

Babasını kanserden kaybettiğini anlatan Başusta, doktorların tedavi sürecinde kendisine 'Babanızı organik ürünlerle besleyin' dediğini belirtti. Babasının ölümünün ardından kimyasal gübreye savaş açtığını vurgulayan Eren Başusta, "Babam akciğer kanserine yakalandı. Kemotarapi sürecinde doktorun bana 'Babanızı sağlıklı besleyin, bu çok önemli; özellikle organik ürünlerle besleyin' demesi hafızamdan hiç gitmedi. İnsanların sağlıklı beslenmesi için bu tesisi kurdum" diye konuştu.

- Bursa

Kaynak: DHA