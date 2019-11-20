Babasını ikna edip böbreğini verdi

20.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:56

ANTALYA'da Ferit Tatbaş (23), kronik böbrek hastası babası Hacı Tatbaş'ı (43), "Tek böbrekle yaşayabilirim, evladın olarak bunu yapabilirim, isteğimi geri çevirme" sözleriyle ikna ederek, donör oldu. Ferit Tatbaş, "Babamı ikna etmek zor oldu, fakat buna değdi" dedi.

Adıyaman'da yaşayan mevsimlik işçi 6 çocuk babası Hacı Tatbaş'ın böbrekleri, ağır migren ağrılarından kurtulmak için kullandığı ilaçlar nedeniyle iflas etti. Tatbaş, 1 yıl önce mide bulantısı, baş dönmesi ve güç kaybı şikayetleriyle gittiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, her iki böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Bir yıl boyunca şiddetli ağrılarla yaşayan Hacı Tatbaş, eşinin ve çocuklarının canlı donör olma isteklerini reddetti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne 2 ay önce gelip son durumu hakkında bilgi edinmek isteyen Hacı Tatbaş'ı muayene eden doktorlar, acil böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Tatbaş'ın ikinci çocuğu Ferit Tatbaş, güçlükle ikna ettiği babasına donör oldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından 13 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla, oğuldan babaya böbrek nakli başarıyla yapıldı.Babasını güçlükle ikna ettiğini anlatan Ferit Tatbaş, "Babam sürekli son çare kadavradan nakil olabileceğini söylüyordu. Zamanının kalmadığını doktorlar bize bildirmişti. Annem kilo nedeniyle bağışçı olamadı. Bizlerin de donör olma teklifimizi sürekli reddediyordu. Benim ısrarıma rağmen 'Bir gün senin de ihtiyacın olur' diyerek, sürekli reddediyordu. Tüm kardeşlerimin tekliflerini de bu nedenle reddediyordu. Ben tek böbrekle binlerce insanın yaşadığını anlattım. 'Tek böbrekle yaşayabilirim, evladın olarak bunu yapabilirim, isteğimi geri çevirme' deyince ikna oldu. İyi ki de babamı zorlamışım. Şimdi ikimiz de iyiyiz, her şey yolunda" diye konuştu.

Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise çocukların anne-babalarına donör olmasına pek rastlanmadığı belirterek, "Evlatlar organ vermek istese de anne ve babalar kabul etmek istemiyor. Hiç kolay bir süreç değil. Hastalarımızın sağlık durumları çok iyi" dedi.

Kaynak: DHA